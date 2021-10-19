Опытный образец самолета "Байкал" отправят на испытания в Якутию зимой 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Опытный образец многоцелевого легкого самолета "Байкал" зимой 2023 года отправят на испытания в Якутию для расширения ожидаемых условий эксплуатации. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА).

"Зимой 2023 года отправим опытный образец "Байкала" в самый холодный регион нашей страны - в Якутию, где самолет пройдет испытания для расширения ожидаемых условий эксплуатации", - сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что для базирования на снежных аэродромах предусмотрено лыжное шасси, в конструкции самолета применяются материалы, сохраняющие свои свойства в широком диапазоне температур.

Разработчиком "Байкала", который должен сменить советские "кукурузники", является компания "Байкал инжиниринг" (дочерняя структура УЗГА). "Байкал" будет оснащен отечественным двигателем ВК-800. Этот самолет создается для повышения транспортной доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий. Первый полет самолета запланирован на 2021 год.