Эксперт считает, что Google могут оштрафовать на сумму до 22 млрд рублей

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Штраф в отношении компании Google может составить до 22 млрд рублей. Об этом во вторник сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Роскомнадзор ранее сообщил, что намерен через суд взыскать с компании оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации. Как заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки, но решение по сумме примет суд.

"По данным Лиги безопасного интернета, выручка Google в России в 2020 году составила порядка 220 млрд рублей, включая продажу ПО и доходы от рекламы, по всем дочерним структурам Google LLC, включая ООО "Гугл рус". Таким образом, штраф может составить от 14 до 22 млрд рублей (в зависимости от учета выручки ООО "Гугл Рус")", - написала она в своем Telegram-канале.