Каждое пятое проверенное заведение общепита в Москве нарушило антиковидные меры

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Нарушения противоэпидемических мер в результате проверок 11-17 октября в Москве выявлены почти в каждом пятом заведении общественного питания, проверенном за этот период, сообщается во вторник на сайте управления Роспотребнадзора столицы.

"За период с 11 по 17 октября 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, были проведены мониторинговые проверки организаций общественного питания. Всего за указанный период было проверено 362 организации, из них 218 кафе на фудкортах в 40 торговых центрах, 142 - в открытой сети, в том числе сетевых (кафе "КФС", "Шоколадница", рестораны "Бургер Кинг" и "Якитория") и два кафе в терминале аэропорта Внуково. Из 362 проверенных объектов в 74 кафе, в том числе в 42 кафе в торговых центрах, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции не выполняются противоэпидемические мероприятия", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что среди выявленных нарушений отсутствие соцразметки на полу, необеспечение контроля за соблюдением социальной дистанции при обслуживании и посадке посетителей, как на улице, так и внутри ресторана. Кроме того, в ряде заведений на входе и в зоне ожидания выдачи заказов не осуществляется контроль наличия у посетителей и доставщиков еды средств индивидуальной защиты (масок/ респираторов), при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагаются, не проводится термометрия посетителей и сотрудников, отсутствуют бесконтактные термометры.

"Сотрудники [ряда] кафе работают без масок либо маски спущены на подбородок, область носа и рта открыта; [в них] не проводится контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений, контактных поверхностей, не проводится обработка столов после каждого посетителя, на столах остатки пищевой продукции; не представлены документы, подтверждающие проведение работ по дезинфекции систем вентиляции объектов с указанием метода обработки, примененного дезинфицирующего средства, концентрации раствора и времени экспозиции", - сообщается на сайте.

Также в заведениях отсутствуют рециркуляторы в обеденном зале, запас дезинфицирующих средств, санитайзеры и дезинфицирующие салфетки, антисептики в туалетных комнатах для посетителей, нарушается режим приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств; не организован централизованный сбор использованных СИЗ; не представлена информация о вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции.

Штрафы и закрытие

"Следует отметить, что аналогичные нарушения неоднократно устанавливались при ранее проводимых проверках организаций общественного питания, несмотря на это руководителями объектов не принимаются меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и не усилен контроль за их выполнением. По фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составлено 77 протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, в том числе в связи с многочисленными грубыми нарушениями, - 14 протоколов о временном запрете деятельности", - сообщается на сайте.

В ходе проверок в досудебном порядке опечатаны 14 объектов: кафе "Чайхана Микс-Макс" на Ленинградском шоссе; бар "Гуава" на Алтуфьевском шоссе; кафе "Донер-Кебаб", "Уют", "Шаурма" на проезде Стратонавтов; ресторан "Бургер Кинг" на Киевском шоссе; кафе "Свежая Выпечка" и "У Гены" в Новомосковском административном округе; "Шаурма-пекарня 24" на 3-м пр. Марьиной Рощи; кафе "Уют" на 3-ей Владимирской улице; кафе "Маргарита" в ТЦ "Измайловский пассаж"; кафе "Шаурмастер" на ул. Дмитрия Ульянова; магазин мороженого Carte d`Or в ТЦ "Семеновский"; магазин с доставкой готовой продукции "Дары природы" на Инициативной улице.

"Учитывая, что рассмотрение дел об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ относится к компетенции судов, результаты проверок, при проведении которых установлены нарушения и составлены протоколы об административных правонарушениях, будут направлены в суды. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города", - говорится в сообщении.