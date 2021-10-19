Силуанов: важно не допустить перегрева в строительстве дорог из-за роста финансирования

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Власти должны не допустить перегрева в сфере строительства дорожной инфраструктуры в связи с большим госфинансированием в ближайшие три года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

"Всем хочется побольше денег на дороги. Я хочу сказать, что для правительства транспортная инфраструктура - приоритет. 2021 год - мы дополнительно добавили более 320 млрд рублей. Общий объем средств у нас будет по 1 трлн 300 млрд в текущем году. <…> По сути дела, дополнительно на трехлетку у нас 600 млрд рублей предусмотрено транспортных денег. Помимо того, ФНБ на трехлетку - это более 1 трлн рублей. Первый тезис: сейчас самое главное - не перегреть этот сектор, с тем, чтобы эти деньги, а это огромные деньги, больше чем обычные плановые назначения, чтобы они не переросли в рост стоимости материалов в этом секторе. За этим просто надо следить", - сказал Силуанов.

Транспортная стратегия России до 2030 года предусматривает строительство и реконструкцию дорог федерального значения, включая М-4 "Дон", М-11 "Нева", участки ЦКАД в Московской области, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также строительство дорог регионального и местного значения с софинансированием из федерального бюджета. Запланировано развитие автодорожной инфраструктуры, включая скоростные магистрали, увеличение технической оснащенности и протяженности дорог в нормативном состоянии, повышение безопасности дорожного движения. Прогнозируется, что к 2035 году пассажиры смогут в пределах двух часов добраться до магистральной инфраструктуры и до муниципального центра на общественном транспорте или автомобиле, в пределах пяти часов - до центра соседнего субъекта РФ.