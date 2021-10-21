Проект по допуску бизнеса в региональный этап геологоразведки могут внести в 2021 году

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Инициатива по допуску компаний к региональному этапу геологоразведки может быть внесена в правительство до конца 2021 года. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Роснедр Евгений Петров в интервью газете "Коммерсантъ".

По словам Петрова, на фоне неизбежности энергоперехода и изменения конъюнктуры потребления минерального сырья Роснедра пытаются переформатировать часть внутренних процессов. В том числе, ведомство рассматривает механизм допуска недропользователей и сервисных компаний к региональным геологоразведочным работам.

"Мы сегодня с недропользователями прорабатываем вопрос, на каком этапе региональных работ им было бы экономически рентабельно входить, - сказал он. - До конца года надеемся внести инициативу по допуску бизнеса в региональный этап ГРР в правительство".

Таким образом, Роснедра рассчитывают расширить воспроизводство полезных ископаемых, в том числе и дефицитных видов, отметил врио главы ведомства. "Это полезные ископаемые, минерально-сырьевая база которых в России характеризуется преимущественно низким качеством, такие как уран, марганец, хром, титан, бокситы, цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли иттриевой группы, бентониты для литейного производства", - продолжил он.

Петров добавил, что спрос со стороны компаний на участие в региональном этапе геологоразведки неожиданно большой. "Это и нефтегазовые компании, и компании сектора ТПИ (твердые полезные ископаемые - прим. ТАСС), особенно занимающиеся рудным золотом", - уточнил врио главы Роснедр.

Среди регионов, к которым проявляют интерес нефтегазовые компании для вхождения в региональный этап ГРР, Петров назвал Ямал, Таймыр и Якутию.

"Таким образом, мы открываем новый этап воспроизводства МСБ с точки зрения и государственного финансирования, и привлечения внебюджетных средств. Это будет качественный скачок", - резюмировал он.