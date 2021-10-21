Темпы роста экономики Хайнаня за три квартала 2021 года составили 12,8%

ХАЙКОУ /Китай/, 21 октября. /ТАСС/. Валовый региональный продукт (ВРП) южнокитайской провинции Хайнань за январь - сентябрь превысил 450 млрд юаней ($70,55 млрд по текущему курсу), увеличившись в годовом исчислении на 12,8%. Об этом сообщило в четверг статистическое управление региона.

"При подсчете ВРП в неизменных ценах динамика составила 12,8%. За последние два года средние темпы достигли 6,8%", - заявила на пресс-конференции заместитель главы ведомства Ван Юй. По ее словам, экономика Хайнаня демонстрирует "очевидный интенсивный рост".

Как следует из опубликованной статистики, за девять месяцев аграрный сектор провинции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,4%, составив 88,72 млрд юаней ($13,88), промышленность - на 7,8% (83,53 млрд юаней или $13,07 млрд), а сфера услуг - на 17,4%, до 278,54 млрд юаней ($43,6 млрд).

"Тем не менее следует учитывать вызовы и трудности, которые обусловлены сложными внешними факторами и изменениями, связанными с пандемией", - подчеркнула чиновник. Она отметила, что для обеспечения устойчивого развития в таких неблагоприятных условиях властям Хайнаня приходится постоянно предпринимать активные стимулирующие меры.

"На последующем этапе наша провинция на всех уровнях продолжит делать все возможное для достижения целей социально-экономического развития в соответствии со стратегией, сформулированной парткомом и хайнаньской администрацией", - подытожила Ван Юй.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.