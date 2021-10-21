Субсидированные авиабилеты до Москвы и Санкт-Петербурга начали продавать в Якутске

ТАСС, 21 октября. /ТАСС/. Авиакомпания "Якутия" начала продажу субсидированных авиабилетов по маршрутам Якутск - Москва, Якутск - Санкт-Петербург и Нерюнгри - Москва, сообщается на официальном портале Республики Саха.

"С 21 октября в Якутии началась продажа долгожданных субсидированных авиабилетов по направлениям Якутск - Москва, Якутск - Санкт-Петербург и Нерюнгри - Москва и обратно. Авиакомпания "Якутия" реализует 7 тыс. субсидированных авиабилетов для жителей Якутии на период до 30 ноября", - говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ дополнительно выделило 490 млн рублей на льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока. Благодаря такому решению сэкономить на авиаперевозках смогут 50 тыс. человек. В начале года на субсидирование авиаперелетов уже было выделено 5 млрд рублей. Кроме того, 4 млрд рублей направлялось на перевозки с Дальнего Востока отдельных категорий граждан: до 23 лет и старше 55 лет (мужчин - старше 60), инвалидов и сопровождающих лиц, многодетных семей.