Продажи "М.Видео-Эльдорадо" в январе - сентябре выросли на 15,4%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Общие продажи группы "М.Видео-Эльдорадо" в январе - сентябре 2021 года выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигли 393 млрд рублей (с учетом НДС), говорится в сообщении группы.

Онлайн-продажи выросли на 38,5% - до 269,6 млрд рублей (с учетом НДС), их доля составила 68,6% от общих продаж группы. В том числе оборот мобильной платформы вырос вдвое, до 180,4 млрд рублей, и составил 66,9% от всех онлайн-продаж. Оборот веб-платформы снизился на 14,8% - до 89,2 млрд рублей.

За отчетный период пользователи установили мобильные приложения "М.Видео" и "Эльдорадо" более чем 21 млн раз, что в 4,3 раза больше, чем годом ранее.

За девять месяцев группа расширила сеть на 104 магазина.

По итогам III квартала 2021 года общие продажи группы выросли на 2% в годовом выражении - до 134,7 млрд рублей (с учетом НДС). Онлайн-продажи увеличились на 17,1%, до 91,2 млрд рублей, составив 67,7% от общих продаж. В том числе оборот мобильной платформы вырос на 46,6%, до 65,2 млрд рублей, и составил 71,5% от онлайн-продаж, а оборот веб-платформы упал на 22,3% - до 26 млрд рублей.

По мнению гендиректора группы Александра Изосимова, более корректным было бы сравнивать результаты за январь - сентябрь и III квартал 2021 года не с 2020 годом (когда вводились ограничения на посещение непродуктовой розницы), а с 2019 годом.

"Если взять за основу 2019 год, то продажи "М.Видео-Эльдорадо" в III квартале 2021 года выросли на 28%, нарастающим итогом за девять месяцев - на 31%", - отмечает Изосимов.

"М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ретейлеров на российском рынке электроники и бытовой техники. По состоянию на 30 сентября 2021 года группа объединяла 563 магазина под брендом "М.Видео" и 615 магазинов под брендом "Эльдорадо" в более чем 300 городах России.