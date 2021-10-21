Новый подкомитет РСПП проведет агротехфорум и создаст фонд поддержки наукоемких проектов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Созданный в РСПП подкомитет по инвестициям в высокотехнологичные и наукоемкие проекты проведет в ноябре 2021 года форум по агрофудтеху и биотехнологиям, а также намерен учредить новый институциональный фонд. Об этом сообщил в четверг ТАСС Игорь Вдовин, возглавляющий комитет РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, в составе которого будет работать новый подкомитет.

"Сейчас мы готовим форум по агробиофудтеху, который состоится в ноябре. На нем мы проведем презентацию подкомитета и в целом этого направления как сферы повышенного интереса. Кроме того, мы всерьез задумались над идеей создания специального фонда - такой запрос от крупных игроков уже есть. Потому что, не имея институционального фонда, в такие бизнесы входить сложно", - сказал Вдовин, отвечая на вопрос о планах нового подкомитета.

Подкомитет, о создании которого было объявлено в понедельник, также планирует регулярный выпуск тематического сборника с новостями и информацией о возможностях для инвестирования в высокотехнологичные и наукоемкие технологии, добавил Вдовин. Говоря о задачах новой структуры, он отметил, что она станет точкой взаимодействия с игроками в сфере новых технологий.

"Этот подкомитет - площадка, на которую мы хотим привлечь всех, кто так или иначе вовлечен в работу по инвестированию в прорывные или новые технологии. В частности, мы будем выстраивать работу с "зелеными" технологиями, агрофудтехом и биотехом и даже шире - эти технологии охватывает понятие клинтех", - сказал Вдовин.

Он привел оценку ЮНЕСКО, согласно которой в России уровень инвестиций в инновационные технологии составляет 1,1% от ВВП, а в США и Западной Европе - около 2,5%. По его мнению, в повседневную жизнь совсем скоро войдут десятки новых технологий, таких как Big Data, распределенные реестры, интернет вещей, VR/AR, однако российские инвесторы в этих отраслях почти не представлены, а в стране нет системного продвижения инвестиционных идей и вложений в прорывные технологии. Новый подкомитет призван заполнить этот пробел, заявил Вдовин.

"Прежде всего мы намерены объединить информацию, экспертизу, создать воронку для всего прорывного, что появляется в мире в сфере обозначенных интересов. В Европе и США таких данных довольно много, включая детальные описания потенциально привлекательных стартапов. Мы думаем о том, чтобы попробовать вместе с нашим бизнес-сообществом создать игрока на этом поле, например, фонд, который примет участие не только в российском, но и в международном инвестиционном процессе. Для этого и создается подкомитет", - сказал Вдовин.

Думать будут не только о еде

Причиной того, что первый форум будет посвящен именно агрофудтеху и биотехнологиям, Вдовин назвал то, что подкомитет и в целом будет делать акцент на этой сфере в силу ее актуальности.

"Все больше людей вчитываются в состав продуктов, читают мелкий шрифт на этикетках, пытаются разобраться в добавках и их воздействии на наш организм. Вопрос альтернативного питания, которое не наносит вреда, уже стоит очень остро. Ну и, если глобально, инвестиции в "зеленые" технологии меняют мир, хочется быть в этих точках, участвовать в изменениях и, конечно, зарабатывать на них", - пояснил он.

Вдовин добавил, что в каждом секторе, связанном с питанием, произошли революции, зачастую оставшиеся незамеченными в России. Он привел в пример "мясо" на растительной и клеточной основе, заменители сахара, удобрения нового поколения. "Мясо на растительном сырье можно сделать в любом месте, поля и стада коров не нужны. Нас воодушевляют технологии, связанные с маленьким биореактором на собственной кухне, создающим пищу, к которой вы привыкли, но с совершенно другими минеральными и химическими характеристиками, - это все недалекое будущее", - считает он.

РСПП надеется бороться с отставанием в этой сфере с помощью нового подкомитета и его мероприятий, одним из которых станет предстоящий форум, сказал Вдовин. При этом в поле зрения подкомитета будут и другие сферы, такие как, например, робототехника, причем не только применительно к сельскому хозяйству.

"Нам интересен также "интернет вещей" - в первую очередь, с точки зрения цепочек поставок. Безусловно, интересны VR/AR и технологии на базе искусственного интеллекта. Если мы посмотрим на объем инвестиций во все эти направления, который почти двукратно увеличился за год, станет понятно, что Россия отстает. В списке глобальных компаний, которые инвестируют в такие продукты и направления, российских почти нет", - сказал глава комитета.

Он отдельно отметил важность "зеленых" технологий, напомнив, что уже в 2021 году ЕС может обложить значительную часть российского экспорта углеводородным сбором. "Было бы странно, если бы РСПП не обратил внимания на эту проблематику. Я бы сказал, что мы даже запаздываем с этой работой", - добавил Вдовин.

Проектами займутся опытные инвесторы

Все эти планы предстоит реализовывать в первую очередь руководителю нового подкомитета Андрею Зюзину, отметил Вдовин. По его словам, Зюзин имеет более чем четырехлетний опыт работы с фудтехом, инвестирует в эту сферу и поэтому глубоко в нее погружен и взаимодействует со значимыми инвесторами в России и за ее пределами. При этом Вдовин подчеркнул, что Зюзин хорошо знает и в целом рынок прорывных технологий.

Что касается других членов подкомитета, то в их число уже вошел бывший инвестдиректор Российской венчурной компании Алексей Басов, сообщил Вдовин.

"Сейчас мы не ограничиваем число участников, ждем всех, кто этим интересуется. Уверен, что со временем бизнесмены, которые занимаются производством, например, минеральных удобрений или сахара, а может, и мяса, тоже к нам присоединятся. Невозможно отмахиваться от угроз рынку", - сказал глава комитета РСПП.