Более 11 млрд рублей инвестируют в 5пять объектов здравоохранения Магаданской области

ТАСС, 21 октября. Компания "ВТБ инфраструктурный холдинг" по механизму "дальневосточной концессии" инвестирует более 11 млрд рублей в строительство пяти новых социальных объектов на территории Магаданской области. Об этом в четверг сообщил заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, открывая в Магадане совещание по развитию здравоохранения на российском Дальнем Востоке.

"В рамках предложений Магаданской области планируется строительство пяти новых объектов - это объединенная городская поликлиника, детская централизованная поликлиника, отделение поликлиники на Гороховом поле, которое мы сегодня осматривали, инфекционная больница, хирургический комплекс. Все эти объекты - в сфере здравоохранения, что мне кажется достаточно справедливым, потому что по проблемам у жителей здравоохранение занимает одно из первых мест. Общий объем инвестиций в строительство всех объектов составляет более 11 млрд рублей. Инвестором выступит компания "ВТБ инфраструктурный холдинг", финансовым партнером - ДОМ.РФ", - рассказал Трутнев.

Полпред назвал эти планы началом большого процесса. По его словам, Магаданская область станет первым регионом, где будет применен механизм "дальневосточной концессии".

"Достаточное количество проблем накопилось на Дальнем Востоке в социальной сфере. Люди жалуются на состояние медицины, дорог, образования, все эти проблемы необходимо решать. <...> Некоторая часть этих проблем решается в рамках уже существующего механизма "единая субсидия", на который выделено более 100 млрд рублей, но нельзя не отметить, что для огромной территории Дальнего Востока это недостаточно. На Восточном экономическом форуме [в 2021 году] запущен новый механизм "дальневосточная концессия", который позволит начать масштабное обновление социальной инфраструктуры, и, кроме того, играет большую роль с точки зрения поддержки реализации новых инвестиционных проектов, потому что большее количество инвесторов вызывает и необходимость большего объема средств государственной поддержки", - сообщил Трутнев.

Новый механизм поддержки

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства, который Минвостокразвития России назвало арктической и дальневосточной концессиями, направлен на возведение объектов инфраструктуры и затрагивает интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. Ранее Минвостокразвития предложило структурировать реализацию комплексных концессионных проектов в формате одного окна от момента концептуального одобрения до выхода распоряжения правительства России о заключении концессионного соглашения, а также далее до полной его реализации.

На сегодняшний день в ДФО с государственной поддержкой реализуется 2,6 тыс. инвестиционных проектов. Общий объем уже произведенных инвестиций превышает 2 трлн рублей, создали более 82 тыс. рабочих мест. Индекс промышленного производства в ДФО на 9% выше, чем в среднем по России.