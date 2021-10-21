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Авиакомпания Red Wings запустила полеты из Екатеринбурга в Тобольск

Рейсы будут субсидировать из федерального бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Первый рейс из Екатеринбурга в аэропорт Ремезов в Тобольске выполнила авиакомпания Red Wings, сообщили в четверг в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

"Из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") начались полеты в Тобольск. Первый рейс в аэропорт Ремезов выполнила авиакомпания Red Wings. Рейсы по маршруту будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

Рейсы по указанному маршруту включили в федеральную программу субсидирования авиаперевозок, что позволило существенно снизить стоимость авиаперелета для пассажиров, отметили в пресс-службе.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области.

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