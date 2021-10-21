Google сократит свою комиссию с 30% до 15% при оплате подписок на приложения

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Компания Google сократит до 15% комиссию своего магазина Google Play при оплате пользователями подписок на приложения с начала 2022 года. Об этом в четверг сообщил вице-президент Google Самир Самат в официальном блоге для разработчиков.

"Подписка на цифровые услуги стала одной из наиболее быстро растущих моделей для разработчиков, но мы знаем, что подобный бизнес сталкивается с определенными сложностями в привлечении и удержании клиентов. Чтобы помочь им, с 1 января 2022 года мы снизим комиссию на все подписки в магазине Google Play с 30% до 15% с первого же дня использования", - говорится в заявлении. Представитель компании поясняет, что к данному моменту уже действовало правило, при котором комиссия площадки при оплате второго года подписки составляла 15%.

Как указывает агентство Bloomberg, изменения не окажут существенного влияния на наиболее прибыльную для Google часть рынка приложений - игры, поскольку часто они не используют подписки, а предлагают приобрести "цифровые товары" внутри программы. По подписке в основном реализуются музыкальные сервисы, электронные версии газет, приложения для знакомств, отмечает агентство.

Bloomberg также поясняет, что комиссия для приложений без подписки на данный момент составляет 30%, если прибыль разработчиков превысила $1 млн, однако 99% компаний могут выплачивать сниженную комиссию в размере 15%.