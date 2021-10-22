Таможенный пункт пропуска на мосту между РФ и Китаем должен заработать весной 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября. /ТАСС/. Таможенный пункт пропуска Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО), который будет обрабатывать грузы, перевозимые по железнодорожному мосту между Россией и Китаем, должен начать работу весной 2022 года. Об этом в пятницу сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

"Ближайшее время, как мы полагаем, это весна будущего года, заработает железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское [в ЕАО]", - сказал Ладыгин.

Мостовой переход Нижнеленинское - Тунцзян через реку Амур должен стать первым железнодорожным мостом между Россией и Китаем. Длина моста составит более 2,2 км, из них 309 метров приходится на российскую сторону. Мостовой переход рассчитан на поочередный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеей двух стандартов: шириной 1 520 мм для российского подвижного состава и 1 435 мм для китайского. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию.