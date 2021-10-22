Венесуэла в январе начнет производство кубинской вакцины от коронавируса Abdala

ГАВАНА, 22 октября. /ТАСС/. Производство вакцины от коронавируса Abdala, разработанной кубинскими специалистами, начнется в Венесуэле в январе 2022 года. Об этом в четверг в эфире телеканала teleSUR заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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"С января 2022 года Венесуэла в сотрудничестве с Республикой Куба начнет производство вакцины Abdala, - сказал глава государства. - Abdala уже применяется в Венесуэле, и <...> до конца года общее число поставленных с Кубы доз составит 16 млн". По данным Минздрава Кубы, эффективность препарата по итогам клинических испытаний оценивается в 92,28%.

Мадуро добавил, что к концу года власти страны планируют привить до 95% населения Венесуэлы. По официальным данным, с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 396 тыс. человек, умерли 4,7 тыс. заболевших.