Австралийская авиакомпания Qantas возобновит первые международные рейсы с 23 ноября

СИДНЕЙ, 22 октября. /ТАСС/. Ведущий австралийский авиаперевозчик Qantas возобновит международные полеты с 23 ноября 2021 года. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, первыми в расписание вернутся рейсы по маршруту Сидней - Сингапур.

"Рейсы Qantas по маршруту Сидней - Сингапур возобновятся 23 ноября 2021 года, на четыре недели раньше запланированного срока, и будут выполняться трижды в неделю на самолетах A330. С 18 декабря 2021 года рейсы на этом направлении станут ежедневными. С 16 декабря самолеты Jetstar [лоукостер, принадлежащий Qantas] будут совершать рейсы в Сингапур из Мельбурна и Дарвина", - сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

В Qantas отметили, что план возобновления международных перевозок был пересмотрен после того, как федеральное правительство Австралии и власти штата Новый Южный Уэльс заявили об открытии международных границ с 1 ноября 2021 года и отмене карантина для полностью вакцинированных граждан. "Эти решения <…> позволят сотрудникам Qantas, отстраненным от работы из-за пандемии, вернуться в строй", - указали в авиакомпании, отметив, что к началу декабря к работе вернутся около 22 тыс. сотрудников.

Также авиаперевозчик сообщил об открытии после почти десятилетнего перерыва маршрута Сидней - Дели. Планируется, что регулярные рейсы на этом направлении будут выполняться с 6 декабря 2021 года. С 7 декабря авиакомпания запустит рейсы на Фиджи, с 5 января - в Йоханнесбург, а с 12 января - в Таиланд. Полеты в Гонолулу, Ванкувер, Токио и Новую Зеландию, согласно плану, будут открыты с середины декабря 2021 года.

По решению федерального правительства Австралии 1 ноября границы страны, закрытые с марта 2020 года на въезд и выезд, будут открыты, но только для граждан Австралии и их ближайших родственников (за исключением родителей). Обязательным условием для вылета из страны и возвращения без карантина является полная иммунизация против коронавируса одной из вакцин, признанных национальным фармацевтическим регулятором. Кроме того, всем пассажирам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета.

Согласно решению правительства, иностранцам въезд в Австралию по-прежнему запрещен, а австралийцы, вакцинированные любым другим препаратом или не сделавшие прививки, будут направлены в государственный изолятор для двухнедельного карантина. По данным МИД страны, к настоящему моменту около 45 тыс. граждан Австралии ожидают возвращения на родину.