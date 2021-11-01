Какие налоги нужно уплатить до 1 декабря 2021 года

Налог на имущество нужно заплатить за:

дома;

квартиры;

комнаты;

дачи;

гаражи и машино-места;

другие объекты капитального строительства.

Этот налог начисляется только собственникам, и его размер зависит от кадастровой стоимости объекта на начало года, за который взимается налог. В нашем случае на 1 января 2020 года. Если кадастровая стоимость в течение 2020 года менялась — например, жилое помещение было переведено в нежилое, кадастровая стоимость оспаривалась и т.п., то это будет учтено при расчете налога. Получить сведения о кадастровой стоимости можно на сайте Росреестра, в МФЦ или через Госуслуги, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

При этом для разных объектов недвижимости налоговая база рассчитывается по-разному. Например, для квартир она уменьшается на кадастровую стоимость 20 кв. м. То есть если площадь вашего жилья — 50 кв. м, то заплатите как за 30 кв. м. Для комнаты этот вычет составит 10 кв. м, для жилого дома — 50 кв. м. Семьи, у которых три и более несовершеннолетних детей, получат вычеты еще и за каждого из них.

Местные власти могут увеличивать размеры этих вычетов. Кроме того, каждый муниципалитет устанавливает налоговую ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничивает лишь ее максимальную величину.

Если у вас в собственности несколько объектов недвижимости — например, две квартиры, то вычет предоставляется на каждый.

Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты. При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости.

Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы:

автомобили;

мотоциклы;

самолеты;

яхты;

катера и другие транспортные средства.

Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя транспортного средства. Кроме того, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом повышающего коэффициента. Список таких марок автомобилей ежегодно формирует и публикует Минпромторг России.

Точную налоговую ставку по каждому из трех налогов в конкретном регионе можно узнать на сайте ФНС.