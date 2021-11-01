Какие налоги нужно уплатить до 1 декабря 2021 года

Ежегодно собственники должны платить налоги на имущество — дома, дачи, квартиры, комнаты, гаражи, хозпостройки, автомашины, катера и другие транспортные средства, а также земельные участки. И рассчитаться россияне по ним должны до 1 декабря.
Какие налоги нужно заплатить?
Не позднее 1 декабря 2021 года россиянам необходимо заплатить несколько налогов на то имущество, которым они владели в 2020 году:
- на имущество физических лиц;
- земельный;
- транспортный.
Какое именно имущество облагается налогом?
Налог на имущество нужно заплатить за:
- дома;
- квартиры;
- комнаты;
- дачи;
- гаражи и машино-места;
- другие объекты капитального строительства.
Этот налог начисляется только собственникам, и его размер зависит от кадастровой стоимости объекта на начало года, за который взимается налог. В нашем случае на 1 января 2020 года. Если кадастровая стоимость в течение 2020 года менялась — например, жилое помещение было переведено в нежилое, кадастровая стоимость оспаривалась и т.п., то это будет учтено при расчете налога. Получить сведения о кадастровой стоимости можно на сайте Росреестра, в МФЦ или через Госуслуги, заказав выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
При этом для разных объектов недвижимости налоговая база рассчитывается по-разному. Например, для квартир она уменьшается на кадастровую стоимость 20 кв. м. То есть если площадь вашего жилья — 50 кв. м, то заплатите как за 30 кв. м. Для комнаты этот вычет составит 10 кв. м, для жилого дома — 50 кв. м. Семьи, у которых три и более несовершеннолетних детей, получат вычеты еще и за каждого из них.
Местные власти могут увеличивать размеры этих вычетов. Кроме того, каждый муниципалитет устанавливает налоговую ставку самостоятельно. Налоговый кодекс ограничивает лишь ее максимальную величину.
Если у вас в собственности несколько объектов недвижимости — например, две квартиры, то вычет предоставляется на каждый.
Ставку земельного налога также устанавливают муниципалитеты. При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — она не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости.
Транспортный налог платят те, на кого зарегистрированы:
- автомобили;
- мотоциклы;
- самолеты;
- яхты;
- катера и другие транспортные средства.
Размер платежа, как правило, зависит от мощности двигателя транспортного средства. Кроме того, в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей исчисление налога производится с учетом повышающего коэффициента. Список таких марок автомобилей ежегодно формирует и публикует Минпромторг России.
Точную налоговую ставку по каждому из трех налогов в конкретном регионе можно узнать на сайте ФНС.
А если площадь недвижимости окажется даже меньше, чем вычет, как тогда будут начислять налог?
На рынке сейчас действительно можно найти квартиры-студии площадью меньше 20 кв. м или небольшие жилые дома до 50 кв. м.
И если после применения всех положенных вычетов налоговая база оказывается отрицательной, то считают, что она равна нулю. А значит, и налог не начисляется.
Сколько нужно будет заплатить?
Рассчитать сумму налога обязаны налоговые органы. До 1 ноября налоговая инспекция должна прислать уведомление с суммой налога по почте (на имеющийся в налоговом органе адрес) или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России для тех, кто подключился к этому сервису.
Там же, на сайте налоговой службы, можно предварительно примерно рассчитать имущественный, земельный и транспортный налоги с помощью сервиса "налоговый калькулятор".
Уплатить имущественные налоги можно заранее — с помощью Единого налогового платежа (ЕНП). Это своего рода "электронный кошелек", куда вы вносите деньги, а налоговая потом сама распределяет их на оплату налогов и задолженностей по ним. Внести ЕНП можно через все тот же личный кабинет на сайте ФНС или на странице "Уплата налогов и пошлин".
Что делать, если налоговое уведомление не пришло?
Россиян, у которых есть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, налоговые уведомления ждут именно там. В службе уточнили, что все налоговые документы пользователей личного кабинета размещаются именно в электронном виде и не дублируются по почте. Только если вы не просили об этом специально.
Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то ФНС рекомендует проявить инициативу и обратиться в налоговую инспекцию:
- через сайт службы;
- через личный кабинет;
- по почте;
- через МФЦ;
- лично в отделении.
Сообщите, что у вас есть объект налогообложения, а уведомление об уплате налога не пришло.
В службе также напоминают, что не отправляют уведомления, если сумма налога не превышает 100 рублей или по объектам, за которые не нужно платить налог. Например, из-за применения налоговой льготы, вычета и т.д. Граждане получат уведомления в будущем, когда сумма налогов накопится за несколько лет и превысит 100 рублей.
А можно оспорить сумму налога, если я с ней не согласен?
Если вы считаете, что вам неправильно посчитали налог или начислили его на имущество, которого у вас нет, то нужно связаться с налоговой инспекцией любым способом из перечисленных выше. Конечно, претензию нужно будет обосновать.
ФНС обязана официально ответить на обращение в течение 30 дней — либо аргументированно отказать в просьбе, либо пересчитать налог, если обращение все-таки обоснованно.
Если и после этого ответ налоговой вас не устроит, то можно обратиться в вышестоящий налоговый орган — Управление ФНС России по вашему субъекту или непосредственно в ФНС России, а также в суд.
Какие есть налоговые льготы? И как их получить?
Налоговый кодекс закрепляет список граждан, имеющих право на федеральную льготу по налогу на имущество и земельному налогу. Кроме того, региональные и местные власти могут устанавливать дополнительные льготы.
Подробнее узнать о льготах по всем имущественным налогам в вашем регионе можно на сайте ФНС.
Чтобы получить льготу, можно обратиться в любую налоговую инспекцию. Направить заявление можно через личный кабинет налогоплательщика, в МФЦ, письмом или придя в налоговую инспекцию лично.
Кроме того, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, многодетные семьи и владельцы хозпостроек площадью до 50 кв. м могут не обращаться в налоговые органы по этому вопросу: их льготы учитываются автоматически с учетом тех данных, которые налоговики получают из Пенсионного фонда России, Росреестра, органов соцзащиты и других ведомств.
Если вы относитесь к льготным категориям граждан, но льготу вам вдруг не учли, целесообразно самостоятельно заявить о ней, опять же обратившись в инспекцию.
Чем грозит неуплата налогов?
Если вы не рассчитаетесь с государством вовремя (не позднее 1 декабря 2021 года), то кроме самого налога придется заплатить еще и пени — за каждый календарный день просрочки по процентной ставке равной 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ.
Также в ФНС напоминают, что законом предусмотрена судебная процедура принудительного взыскания налоговых долгов за счет имущества неплательщика. При этом должника еще обяжут возместить все судебные издержки.
Как можно уплатить налоги?
Уплатить налоги граждане могут любым удобным способом:
- через платежные терминалы;
- в приложении мобильного банка;
- на портале госуслуг;
- в личном кабинете налогоплательщика физического лица;
- с помощью все того же Единого налогового платежа.
Также жители отдаленных районов могут уплатить имущественные налоги через кассу местной администрации или организацию федеральной почтовой связи (только в случае отсутствия на территории проживания отделения банка).