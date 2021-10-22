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Около 117 млрд руб. планируют выделить на госпрограмму по системе пространственных данных

По словам руководителя Росреестра, реализация программы позволит вывести все услуги ведомства на портал госуслуг

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Около 117 млрд рублей планируется направить на реализацию новой государственной программы "Национальная система пространственных данных", сообщил в пятницу руководитель Росреестра Олег Скуфинский на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Финансирование программы в редакции, поступившей в Госдуму, на период 2022-2024 годов составляет 117 млрд рублей, при этом совокупный бюджетный и экономический эффект от реализации программы существенно превысит затраты на реализацию программы", - сказал Скуфинский.

Он подчеркнул, что прямые доходы от деятельности Росреестра за счет госпошлин и предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости составляют около 41 млрд рублей в год. Кроме того, на основании данных Росреестра, которые ведомство направляет в налоговую службу, взимаются около 290 млрд рублей имущественных налогов, отметил Скуфинский. Вместе с этим, по оценке Высшей школы экономики, новые инициативы Росреестра дадут дополнительный вклад в бюджет в размере более 150 млрд рублей, добавил глава ведомства.

По его словам, благодаря реализации госпрограммы на 1 января 2025 года планируется вывести все услуги Росреестра на портал госуслуг, сократить сроки государственной регистрации прав и кадастрового учета до одного дня, оцифровать 80% архивных дел и вовлечь в оборот более 200 тыс. га земли, на которой можно построить около 300 млн кв. м жилья.

Кроме того, предполагается обеспечить точность координатного описания объектов до 2 см, создать единую электронную картографическую основу при покрытии 80% территории страны, провести комплексные кадастровые работы в отношении более чем 1,5 млн земельных участков, исправить более 1 млн накопленных реестровых ошибок и создать единую цифровую платформу пространственных данных.

Предполагается, что реализация госпрограммы "Национальная система пространственных данных" начнется с 1 января 2022 года.

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