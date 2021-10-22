Число продовольственных ярмарок на Ставрополье увеличилось на 40%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Количество продовольственных ярмарок, проводимых в Ставропольском крае, увеличилось на 40% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил в пятницу заместитель министра сельского хозяйства региона Дмитрий Фролко.

"У нас увеличилось кратно количество проводимых ярмарок. Так, с начала года проведено 11,6 тыс. ярмарок, что на 40% больше [показателей] 2020 года", - сказал он в ходе парламентских слушаний "О механизмах стабилизации цен на агропродовольственном рынке РФ" в Совете Федерации.

По словам Фролко, в 2021 году на продовольственных ярмарках было реализовано 12,7 тыс. т продукции на сумму больше 1 млрд рублей.

Ранее управление по информационной политике Ставропольского края сообщало, что число площадок для проведения продовольственных ярмарок в регионе выросло на 61% по сравнению с 2020 годом, до 350. С начала года в крае создали более 120 таких площадок.

В июле ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на "борщевой набор", которые включают системную работу на региональном уровне. Для сдерживания цен на продукты в Ставропольском крае также развивают ярмарочную работу. За год в регионе число производителей, участвующих в продуктовых ярмарках, увеличилось на 25%.