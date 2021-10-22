Фармацевтический завод в Тюмени модернизируют для импортозамещения в пандемию

ТЮМЕНЬ, 22 октября. /ТАСС/. "Тюменский химико-фармацевтический завод" модернизирует и расширит производство для импортозамещения лекарств. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба инвестиционного агентства Тюменской области со ссылкой на генерального директора предприятия Алексея Кузнецова.

"Фармацевтическая отрасль за последние годы набирает стремительные обороты развития. Мы понимаем необходимость модернизации и расширения нашего производства, особенно в условиях пандемии, когда вопрос импортозамещения стоит наиболее остро, а благодаря модернизации увеличится объем производства таких жизненно важных препаратов, как анальгин, верапамил, ацетилсалициловая кислота, парацетамол, панкреатин, цитрамон, мукалтин и многих других", - приводит слова Кузнецова пресс-служба.

В сообщении агентства указано, что объем инвестиций в модернизацию завода составляет более 1 млрд рублей. Окончание реализации проекта наметили на конец 2022 года, дополнительно создадут 50 рабочих мест. Для реализации проекта расширят производственный корпус и склад готовой продукции, приобретено оборудование.

"Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает административную поддержку завода при решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями. Мы оказываем всю необходимую администрации завода помощь в процессе реализации этого проекта", - приводятся в сообщении слова гендиректора инвестиционного агентства Тюменской области Николая Пуртова.

"Тюменский химико-фармацевтический завод" появился в начале 1942 года на базе эвакуированного оборудования "Московского химико-фармацевтического завода им. Л. Я. Карпова". Предприятие производит лекарственные препараты, из которых большая часть входит в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также является импортозамещающей продукцией.