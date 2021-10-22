Международная корпорация "3М" может открыть представительство в "Сколково"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международная корпорация "3М" может стать партнером инновационного центра "Сколково". Этот вопрос в ходе визита в "Сколково" генеральный директор "3М Россия" Матс Фриберг обсудил с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем, сообщила в пятницу пресс-служба фонда.

"В ходе переговоров стороны обсудили вопросы партнерских отношений. Возможное создание представительства "3М" на территории Инновационного центра, по словам Фриберга, для компании может стать важным шагом в построении сотрудничества с крупными бизнес-партнерами и клиентами из "Сколково". В их числе, СИБУР, ТМК, Газпромнефть, Boeing, ENEL, Phoenix Contact, робототехнические компании FANUC и KUKA", - говорится в сообщении.

Также Фриберг отметил, что корпорация заинтересована в развитии собственного медицинского направления в партнерстве с Московским медицинским кластером, который находится на территории центра.

Как добавили в фонде, "3М Россия" уже принимает активное участие в мероприятиях Фонда. В этом году компания стала официальным партнером международной программы развития и внедрения технологических проектов GreenTech Startup Booster. В ближайших планах компании - серия конференций в "Сколково" по вопросам обеспечения безопасности труда.

3M Company - производитель широкого спектра товаров, используемых в автомобильной, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, электронике, телекоммуникациях, медицине, быту. Ассортимент продукции включает десятки тысяч наименований.