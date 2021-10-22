Московская биржа с 1 ноября планирует допустить к торгам еще 80 иностранных акций

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Московская биржа с 1 ноября 2021 года планирует допустить к торгам акции 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Peloton, Yum! Brands, Estee Lauder, Autodesk и другие, следует из сообщения на сайте торговой площадки.

"В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 441. В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов", - добавили на бирже.

Торги акциями иностранных компаний на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Все акции иностранных компаний, допущенные к торгам на Московской бирже, доступны инвесторам, в том числе физлицам, в рублях и в валюте первоначального листинга, прежде всего долларах США. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала - по американским бумагам в долларах США.