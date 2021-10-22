Предприниматели Башкирии получили в 2021 году поддержку на сумму более 5 млрд рублей

УФА, 22 октября. /ТАСС/. Предприниматели и организации сельского хозяйства и промышленности в Башкирии в 2021 году получили поддержку на сумму свыше 5 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

"По состоянию на 1 октября 2021 года в целях оказания ежегодной поддержки предпринимателям и организациям в условиях пандемии, в том числе в сферах сельского хозяйства и промышленности, а также улучшения инвестиционного климата в республике расходы бюджета республики составили около 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Поддержку оказали в форме субсидий и грантов сельхозтоваропроизводителям, предприятиям легкой промышленности, экспортерам и самозанятым. "Считаю, что данные мероприятия позволят оказать поддержку предприятиям и малому бизнесу, особенно пострадавшим в условиях пандемии, и улучшить в целом инвестиционный климат в республике", - приводятся в сообщении слова министра финансов республики Лиры Игтисамовой.

По данным властей, в 2020 году субсидии на выплату заработной платы получили более 43 тыс. компаний, общая сумма поддержки превысила 1,8 млрд рублей. Еще более 10 млрд рублей направили на льготные кредиты для бизнеса и возобновление деятельности предпринимателей.