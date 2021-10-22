МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в сентябре увеличила перевозки на 43,4%, до 4,8 млн пассажиров по сравнению с сентябрем прошлого года. При этом по сравнению с сентябрем допандемийного 2019 года снижение показателя составило 13,4%. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

"На внутренних линиях (группой - прим. ТАСС) перевезено 3,7 млн пассажиров, что на 24,7% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 24,3% выше показателя 2019 года, - говорится в сообщении. - Пассажирооборот увеличился на 54,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и снизился на 24,8% по сравнению с 2019 годом".

При этом головная авиакомпания группы "Аэрофлот" увеличила за год перевозки на 77,1%, до 2,33 млн пассажиров (по сравнению с сентябрем 2019 года - сократила на 28,3%), а "Победа" - увеличила за год на 18,8%, до 1,35 млн, по сравнению с сентябрем позапрошлого года - увеличила на 40%.

Ранее Росавиация сообщала, что в сентябре авиакомпании РФ перевезли 12,3 млн пассажиров, что на 40% больше, чем в сентябре прошлого года.