Титов: инфляция в России продолжит рост, несмотря на повышение ставки ЦБ

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что инфляция продолжит рост, несмотря на очередное повышение ключевой ставки. Такое мнение он высказал в пятницу ТАСС.

Совет директоров Банка России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п. - до 7,5% годовых. Регулятор подчеркнул, что "при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях". В ЦБ подчеркнули, что чем дольше инфляционные ожидания остаются на повышенных уровнях, тем более жесткая политика потребуется для возвращения инфляции к цели.

"ЦБ поднял ставку, а инфляция все равно будет уверенно расти. Повышая ставку, Центробанк тем самым связывает денежную массу. Старая добрая денежно-кредитная политика вообще устарела как минимум 10 лет тому назад. Все в мире живут по-другому, наращивают денежную массу, стимулируют рост экономики и спрос населения. У нас же цены растут на фоне низкого спроса и из-за высоких издержек производства", - сказал Титов.

24 июля 2020 года ключевая ставка ЦБ была понижена до рекордно низкого показателя - 4,25%. На последующих заседаниях ее не меняли: регулятор принимал эти решения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, волатильности на мировых рынках и усиления роли геополитических факторов. Но 19 марта 2021 года ставка была поднята до 4,5%. Регулятор принял это решение из-за устойчивого и быстрого восстановления внутреннего спроса, сопровождавшегося ростом цен. На всех последующих заседаниях ЦБ повышал ставку.

Как ранее отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина, в августе и сентябре 2021 года инфляция складывалась существенно выше прогноза, инфляционное давление в начале октября также не демонстрирует признаков ослабления. На конец года ЦБ прогнозирует инфляцию на уровне 7,4-7,9%. Это выше предыдущего прогноза - 5,7-6,2%.