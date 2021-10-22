В МИД РФ заявили о необходимости комплексного подхода к рынку в африканских странах

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Российскому бизнесу для выхода на африканский рынок необходимо использовать комплексный подход, то есть строительство объектов "под ключ", а также меры государственной поддержки. Об этом в пятницу заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров на полях международного форума "Россия - Африка: что дальше?", организованного на базе МГИМО МИД России.

"В африканские страны надо заходить, во-первых, при государственной поддержке, во-вторых, при понимании того, что во многих странах Африки ждут комплексного подхода, ждут строительства объектов "под ключ". А построить это одной компании не под силу", - заявил Озеров.

По его словам, некоторые объекты, помимо основных установок, требуют строительства вспомогательных зданий, дорог, подготовки специалистов, организации сервисного обслуживания. "Это комплексные задачи, и они силами одной компании не решаются. Они решаются гораздо проще, когда они (компании - прим. ТАСС) сгруппированы в определенный консорциум, даже неформальный, но группу компаний, которые заинтересованы в заходе в ту или иную африканскую страну", - пояснил Озеров.

Как отметил представитель российского внешнеполитического ведомства, в МИДе видят встречное движение с африканской стороны. "Например, в Нигерии, как раз во время пребывания делегации (делегации Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки, АЭССА - прим. ТАСС) была открыта Российско-нигерийская торгово-промышленная палата. И на ее открытии были достаточно высокие представители (органов власти - прим. ТАСС). И все они говорили о том, что Нигерия открыта для сотрудничества с Россией и для масштабного захода нашего бизнеса", - рассказал Озеров.