Китайские геологи опубликовали доклад о мировых запасах минеральных ресурсов

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Исследовательский центр Геологического управления КНР представил в пятницу доклад о запасах минеральных ресурсов в мире. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Китайские исследователи проанализировали данные более 3 тыс. горнодобывающих проектов по всему миру. Согласно их подсчетам, по состоянию на 2020 год мировые запасы карбоната лития составили 128 млн тонн, никеля - 90,63 млн тонн. Специалисты полагают, что по итогам прошлого года в мире еще осталось 6,68 млн тонн кобальта и 3,27 млн тонн олова. Запасы сильвина (хлорида калия) оцениваются ими в 12,9 млрд тонн.

По данным китайских экспертов, только в 2020 году странами мира потреблено примерно 170 тыс. тонн кобальта и 380 тыс. тонн олова, что свидетельствует об относительной нехватке этих двух ресурсов.

Исследовательский центр планирует завершить динамическую оценку 40 основных минеральных ресурсов мира в ближайшие пять лет.

Доклад был представлен на 23-й китайской конференции и выставке горнодобывающей промышленности. Это первое профессиональное исследование, подготовленное специалистами КНР в этой области.