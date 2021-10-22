WP: власти США предупредили американские компании о рисках сотрудничества с Россией и КНР

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Контрразведка США в последние месяцы начала предупреждать американские компании и университеты о рисках взаимодействия с российскими и китайскими компаниями в сфере новых технологий. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post.

По ее данным, сотрудники Национального центра контрразведки и безопасности США не призывают высшие учебные заведения и компании прервать все связи с коллегами в РФ и КНР, а нацелены лишь на то, чтобы повысить "осведомленность в первую очередь о Китае, а также о России, которая стремится к прогрессу в области искусственного интеллекта и квантовых технологий". В ситуации с КНР речь также идет о биотехнологиях, полупроводниках, автономных системах.

"Мы считаем, что многое поставлено на карту касательно этих технологий. <...> Если мы лишимся превосходства в этих областях <...>, нас могут затмить как международную сверхдержаву", - заявил и.о. главы контрразведки Майк Орландо, слова которого приводятся в статье. Как утверждают американские чиновники, и Россия, и Китай ищут специалистов за рубежом, стремятся приобрести технологии за счет иностранных инвестиций, академического сотрудничества и создания совместных предприятий.

Деятельность Пекина в этом направлении, как считают в Вашингтоне, значительно шире. Так, по словам Орландо, Китай нацелен на американские технологии "стоимостью в сотни миллиардов долларов" и прилагает конкретные усилия по покупке западных компаний, в том числе тех, которые занимаются производством полупроводников или заняты в сфере геномных технологий. Как заявили The Washington Post представители национального центра контрразведки, этим и другими способами Китай может законным путем получить доступ к западным технологиям.