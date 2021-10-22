Bloomberg: ЕС может выйти из торговой сделки с Британией из-за споров по Северной Ирландии

ТАСС, 22 октября. Евросоюз может выйти из торгового соглашения, заключенного в декабре прошлого года с Великобританией, в случае если королевство откажется от североирландского протокола. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, если Великобритания продолжит придерживаться своей позиции по Северной Ирландии, ЕС сможет оправдать свой выход из соглашения тем, что с самого начала настаивал на важности протокола для заключения торгового соглашения. Ранее, согласно агентству, премьер-министр королевства Борис Джонсон пригрозил в одностороннем порядке приостановить действие части североирландского протокола, регулирующего торговлю внутри Великобритании.

По данным газеты The Times, Великобритания может в одностороннем порядке к декабрю отказаться от реализации протокола по Северной Ирландии, подписанного с Брюсселем в рамках соглашения о Brexit. Лондон пойдет на подобный шаг, если в течение ближайших недель Брюссель не будет готов к "серьезным переговорам" по протоколу. Источники The Times отметили, что неспособность добиться прогресса по североирландскому вопросу может привести к беспорядкам в регионе, а также поставить под угрозу принцип разделения власти между католиками и протестантами.

Согласно торговому соглашению, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе королевства, осталась членом таможенного союза сообщества. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, однако потребовал ввести контрольные процедуры в североирландских портах для транспортировки ряда товаров из других частей Соединенного Королевства. Из-за многочисленных бюрократических сложностей поставки британской продукции в Северную Ирландию были существенно затруднены, что вызвало недовольство местного населения.

В ЕС настаивают на сохранении фактической таможенной границы между Северной Ирландией и Великобританией в Ирландском море, чтобы избежать неконтролируемого ввоза британской продукции из Ольстера в Ирландию, которая является страной Евросоюза. Протокол гарантирует, что граница на самом острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от проверок ради сохранения Белфастского соглашения 1998 года, которое положило конец вооруженному противостоянию между протестантами-лоялистами и католиками-националистами в Ольстере.