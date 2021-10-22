Более 60 тыс. га планируют засеять озимыми культурами в КБР под урожай 2022 года

НАЛЬЧИК, 22 октября. /ТАСС/. Аграрии Кабардино-Балкарии (КБР) отвели под урожай 2022 года более 60 тыс. га земли. На данный момент озимые посеяли почти на половине выделенной площади, сообщили в пятницу в региональном Минсельхозе.

"В Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, площадь сева озимых культур под урожай 2022 года составит порядка 61 тыс. га. На сегодня озимые посеяны на площади 27,5 тыс. га, в том числе озимые зерновые - на 21,8 тыс. га", - говорится в сообщении.

В регионе также продолжается уборка урожая зерновых и зернобобовых культур, уже намолочено 840,3 тыс. т. В том числе кукуруза на зерно убрана с площади 83,2 тыс. га или 60% от занимаемой площади, зерна кукурузы намолочено 580,3 тыс. т. На текущую дату во всех хозяйствах накопали 100 т картофеля, собрано 250 тыс. т других овощей, добавили в ведомстве.

"Для качественного проведения озимого сева аграрии республики обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами в полном объеме", - заверили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на пандемию, предприятия агропромышленного комплекса работают в штатном режиме, аграрии республики трудятся без выходных, чтобы обеспечить население качественными продуктами питания.