Хайнань в январе-сентябре зарегистрировал свыше 5,8 тыс. внешнеторговых предприятий

ХАЙКОУ /Китай/, 23 октября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань за первые три квартала текущего года зарегистрировали свыше 5,8 тыс. предприятий внешней торговли, что почти в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило таможенное управление города Хайкоу (административный центр провинции).

"Ситуация в области внешней торговли Хайнаня постоянно улучшается. В частности, бурное развитие отмечено в области частного предпринимательства", - сказано в заявлении ведомства. "За первые три квартала текущего года Хайнань зарегистрировал 5 831 предприятие внешней торговли, что на 128% больше в годовом исчислении", - говорится в документе.

Как отмечается, объем торговли частных предприятий за указанный период вырос в 2,6 раза, до 49,09 млрд юаней (около $7,67 млрд). Объем торговли государственных предприятий составил 27,69 млрд юаней (порядка $4,33 млрд), что на 47,7% больше в годовом исчислении.

По итогам первых трех кварталов текущего года объем внешней торговли Хайнаня составил 101,35 млрд юаней (около $15,83 млрд по текущему курсу), что на 60,4% больше в годовом исчислении. В 2020 году внешний товарооборот провинции вырос на 3%, до 93,3 млрд юаней (около $14,6 млрд по курсу на момент публикации данных).