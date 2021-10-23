Кабмин упростил малому бизнесу получение статуса резидента Арктической зоны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень направлений развития, на которые не будет распространяться требование по вложениям в недвижимость в Арктической зоне. Распоряжение, принятое для упрощения работы малого бизнеса в Арктике, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в субботу.

Раньше каждая организация, которая хотела получить статус резидента, должна была взять на себя обязательство по инвестициям в преобразование или строительство объектов недвижимости. Согласно принятому распоряжению, теперь для определенных сфер деятельности сделают исключение.

"Организации, обладающие статусом резидента, могут получить множество преференций. В частности, это более низкие ставки по налогам, а также страховым взносам, льготы на аренду участков земли, дешевые кредиты, а также процедура свободной таможенной зоны", - говорится в сообщении.

В утвержденный правительством перечень включены 58 направлений. В их числе - лесоводство, животноводство, производство мебели, обработка металлов, одежды, издательская деятельность, бумага и изделия из кожи, предоставление образовательных услуг, сбор и утилизация отходов, здравоохранение. Это распоряжение станет стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья, отметили в пресс-службе.

Ранее правительство утвердило план деятельности по реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике. Его приняли в продолжение Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а еще Основ государственной политики в Арктике, которые утвердил президент РФ Владимир Путин в 2020 году. Осуществление этих документов разрешит в том числе увеличить вклад Арктической зоны в экономику России и обеспечить устойчивое развитие региона.