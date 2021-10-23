В Киргизии появится совместное с Россией предприятие по сборке транспортных средств

БИШКЕК, 23 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии планируют создать совместное с Россией предприятие по сборке автобусов, электробусов и грузовиков. Об этом сообщил в субботу на пресс-конференции в Бишкеке президент республики Садыр Жапаров.

"Строятся новые промышленные объекты. Так, в стадии подготовки находится вопрос о строительстве кыргызско-российского совместного предприятия по сборке автобусов, электробусов и грузовых автомобилей", - сказал он. Глава государства не уточнил, с какой именно российской компанией предполагается создать СП.

Он добавил, что Киргизия намерена наладить сборку на своей территории военной и строительной техники. "Кроме того, в ближайшее время в Кыргызстане начнется сборка бульдозеров, электромобилей, бронеавтомобилей и беспилотных летательных аппаратов", - отметил Жапаров. Он не пояснил, совместно с какими странами Киргизия планирует реализовать эти проекты.

Президент также проинформировал, что власти республики собираются возобновить работу Айдаркенского ртутного и Кадамжайского сурьмяного комбинатов, которые долгие годы простаивали. По ним приняты безотлагательные решения, в настоящее время идет процесс возрождения производства, ожидается создание тысяч рабочих мест, заверил он. Новые производственные линии введены в строй на Майлуу-Сууйском ламповом заводе, добавил Жапаров.