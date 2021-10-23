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Минцифры обсуждает вопрос обязательного использования платформы "Гостех" с 2024 года

Глава ведомства Максут Шадаев отметил, что в 2022-2024 годах на конкурсной основе будут распределены 600 млн рублей на реализацию технологическими средствами платформы готовых сервисов для типовых региональных и муниципальных полномочий

МОСКВА, 23 октября./ТАСС/. Все дальнейшие разработки российских сервисов для взаимодействия граждан и бизнеса с государством с 2024 года могут обязательно проходить на платформе "Гостех". Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на посвященной платформе конференции.

"Мы пока не говорим про обязательность использования платформы "Гостех", но, честно говоря, такие планы у нас есть. Мы обсуждаем, что с 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательно на "Гостех". Понятно, что с завтрашнего дня такие требования не вводятся, но нужно к такому готовиться", - отметил министр.

Шадаев добавил, что в 2022-2024 годах на конкурсной основе будут распределены средства в размере 600 млн рублей на реализацию технологическими средствами платформы "Гостех" готовых сервисов для типовых региональных и муниципальных полномочий. Также дополнительное финансирование на развитие государственных информационных систем для федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) будет выделяться приоритетно под разработку на платформе.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что платформа "Гостех" будет открытым маркетплейсом. Он отмечал, что любой разработчик софта может создать прикладной сервис и разместить его на платформе. Это может существенно сократить путь перспективных разработок на рынок госзаказчиков для любой компании, создаст конкурентную среду и позволит уйти от повторных заказов на разработку одного и того же функционала.

"Гостех" - это цифровая платформа для взаимодействия граждан и бизнеса с государством, на ней будут представлены различные сервисы, включая оформление аренды госимущества, постановку недвижимости на кадастровый учет, выдачу цифрового полиса обязательного медицинского страхования.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичШадаев, Максут Игоревич
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