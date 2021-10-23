Узбекистан и Россия намерены провести на следующей неделе заседание межправкомиссии

ТАШКЕНТ, 23 октября. /ТАСС/. Россия и Узбекистан планируют на следующей неделе провести в Москве заседание двусторонней межправкомиссии по экономике. Об этом сообщил в субботу в интервью российским журналистам узбекский вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

"Мы на следующей неделе планируем проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому, культурно-гуманитарному сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Я являюсь сопредседателем межправкомиссии. <...> Мы будем в Москве", - сказал он.

По словам Умурзакова, совещание пройдет "в совершенно новом формате", в частности, сотрудники СМИ смогут присутствовать на нем "от начала и до конца".