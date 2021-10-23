Хайнань в январе - сентябре 2021 года вел торговлю со 179 странами и регионами мира

ХАЙКОУ /Китай/, 23 октября. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань в течение первых трех кварталов текущего года вела торговлю со 179 странами и регионами мира, что на 18 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщило таможенное управление города Хайкоу (административный центр провинции).

Как следует из документа на официальном сайте ведомства, главными внешнеторговыми партнерами провинции Хайнань в указанный период стали ЕС и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По итогам первых трех кварталов товарооборот Хайнаня и АСЕАН составил 16,99 млрд юаней (около $2,65 млрд по текущему курсу. Объем торговли китайской провинции и ЕС достиг 15,94 млрд юаней (порядка $2,49 млрд).

По итогам первых трех кварталов 2021 года объем внешней торговли Хайнаня составил 101,35 млрд юаней (около $15,83 млрд), что на 60,4% больше в годовом исчислении. В 2020 году внешний товарооборот провинции вырос на 3%, до 93,3 млрд юаней (около $14,6 млрд по курсу на момент публикации данных).