Биржа интеллектуальной собственности на Хайнане выставила для сделок еще 1,8 тыс. патентов

ХАЙКОУ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Хайнаньская международная биржа интеллектуальной собственности дополнительно выставила для осуществления сделок более 1,8 тыс. патентов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".
По данным издания, указанные юридические документы подтверждают исключительное право их владельцев на изобретения и производственные инновации в области фармацевтики и биологии, химии и новых материалов, рыбного, лесного и сельского хозяйства, а также пищевой промышленности, в электронике и телекоммуникационной сфере. Данный пакет был размещен на Хайнане при содействии технологических бирж Пекина и Шанхая, а также государственного технопарка при Хайнаньском педагогическом университете.
Как заявил заместитель генерального директора хайнаньской биржи Фэн Бинь, количество размещенных на ней патентов увеличивается благодаря соглашениям о стратегическом сотрудничестве, подписанным его организацией с аналогичными торговыми площадками КНР. "Благодаря такому взаимовыгодному партнерству и обмену ресурсами между регионами [Китая] мы создали совместные каналы [для сделок]", - уточнил он.
Фэн Бинь добавил, что биржа интеллектуальной собственности на Хайнане планирует постоянно увеличивать сферу взаимодействия со структурами, занимающимися вопросами защиты прав на изобретения, передовые технологии и новейшие разработки.
Хайнаньская биржа интеллектуальной собственности расположена в административном центре провинции городе Хайкоу. Она открылась в конце августа 2020 года и, как ожидается, внесет важный вклад в улучшение атмосферы для бизнеса, а также в развитие сферы современных услуг порта свободной торговли Хайнаня. На этой площадке, созданной для заключения международных сделок, представлено свыше 180 тыс. патентов, торговых марок и объектов авторского права на сумму 3,7 млрд юаней (около $577 млн).