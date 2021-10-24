Биржа интеллектуальной собственности на Хайнане выставила для сделок еще 1,8 тыс. патентов

ХАЙКОУ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Хайнаньская международная биржа интеллектуальной собственности дополнительно выставила для осуществления сделок более 1,8 тыс. патентов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" .

По данным издания, указанные юридические документы подтверждают исключительное право их владельцев на изобретения и производственные инновации в области фармацевтики и биологии, химии и новых материалов, рыбного, лесного и сельского хозяйства, а также пищевой промышленности, в электронике и телекоммуникационной сфере. Данный пакет был размещен на Хайнане при содействии технологических бирж Пекина и Шанхая, а также государственного технопарка при Хайнаньском педагогическом университете.

Как заявил заместитель генерального директора хайнаньской биржи Фэн Бинь, количество размещенных на ней патентов увеличивается благодаря соглашениям о стратегическом сотрудничестве, подписанным его организацией с аналогичными торговыми площадками КНР. "Благодаря такому взаимовыгодному партнерству и обмену ресурсами между регионами [Китая] мы создали совместные каналы [для сделок]", - уточнил он.

Фэн Бинь добавил, что биржа интеллектуальной собственности на Хайнане планирует постоянно увеличивать сферу взаимодействия со структурами, занимающимися вопросами защиты прав на изобретения, передовые технологии и новейшие разработки.

Хайнаньская биржа интеллектуальной собственности расположена в административном центре провинции городе Хайкоу. Она открылась в конце августа 2020 года и, как ожидается, внесет важный вклад в улучшение атмосферы для бизнеса, а также в развитие сферы современных услуг порта свободной торговли Хайнаня. На этой площадке, созданной для заключения международных сделок, представлено свыше 180 тыс. патентов, торговых марок и объектов авторского права на сумму 3,7 млрд юаней (около $577 млн).