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Город Санья на Хайнане объявил первый международный конкурс в области яхтенного дизайна

Призовой фонд конкурса составляет $63 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 24 октября. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань объявил о начале проведения первого Хайнаньского международного конкурса в области яхтенного дизайна. Как сообщило управление центрального делового района этого ведущего китайского курорта, призовой фонд составляет 400 тыс. юаней ($63 тыс.).

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Согласно информации, опубликованной на странице ведомства в социальной сети WeChat, среди номинаций - лучшая конструкторская разработка в области серийного производства яхт, самая удачная проектировка суперяхты, а также наиболее подходящий дизайн для платформ по продвижению морского туризма. Победители получат золотые, серебряные и бронзовые награды.

Конкурс яхтенного дизайна организован администрацией Санья при поддержке центрального делового района города совместно с хайнаньскими департаментами транспорта и информатизации Хайнаня и Художественным институтом провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), а также при содействии Хайнаньской яхтенной биржи. В церемонии открытия приняли участие более 100 представителей деловых кругов, профильных научно-исследовательских организаций КНР и других стран.

Предполагается, что это соревнование станет одним из стимулов для создания на острове важной платформы по продвижению международного сотрудничества в области яхтенного дизайна. Кроме того, власти Хайнаня тем самым планируют активизировать взаимодействие с иностранными партнерами для формирования эффективных цепочек поставок в соответствующем сегменте судостроения.

В Санья зарегистрировано около 1 тыс. судов, предназначенных для отдыха, спортивных или туристических целей. Этот курорт считается одним из ведущих центров яхтенной отрасли Китая. Согласно статистике, ежемесячно порядка 100 тыс. человек выходят в море из гаваней города на яхтах, импорт которых на Хайнане не облагается пошлинами.

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