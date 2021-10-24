Минкультуры выделят средства на поддержку пострадавших в период пандемии цирков

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минкультуры РФ получит финансирование из резервного фонда правительства России на поддержку государственных цирков в связи со снижением их доходов из-за пандемии. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

"Принятие проекта распоряжения позволит компенсировать первоочередные расходы государственных цирковых организаций (выплата заработной платы, содержание имущественного комплекса, социальные выплаты, налоги и иные обязательные платежи) в условиях снижения их доходов в связи с ограничениями, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в списке решений, принятых на заседании правительства 22 октября.