Кабмин поручил Ростуризму утверждать нормы ведения реестра организаций по аттестации гидов

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ приняло проект постановления, согласно которому Ростуризм наделяется полномочиями по утверждению порядка ведения реестра организаций, проводящих аттестацию гидов и инструкторов-проводников, следует из сообщения на сайте кабмина.

"Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Решение было принято на заседании правительства 22 октября. Изменения будут внесены в положение о Федеральном агентстве по туризму.

"Проектом постановления Федеральное агентство по туризму наделяется полномочиями по утверждению порядка ведения реестра организаций, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников, формы нагрудной идентификационной карточки инструктора-проводника, перечня специализированного оборудования и снаряжения, необходимого для проведения аттестации инструкторов-проводников по соответствующим категориям и видам туристских маршрутов, а также порядка размещения сведений о национальных туристских маршрутах и об экскурсоводах (о гидах) или о гидах-переводчиках, прошедших аттестацию для национальных туристских маршрутов, на официальном сайте агентства в интернете", - говорится в сообщении кабмина.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что подзаконные акты, необходимые для реализации закона о гидах-переводчиках, экскурсоводах и инструкторах-проводниках, будут приняты до конца текущего года. Закон вступит в силу 1 июля 2022 года. Им, в частности, будут введены категории и виды туристических маршрутов, на которых обязателен инструктор-проводник. Такие специалисты будут проходить обязательную аттестацию и действовать в соответствии с четкими требованиями.