Предприятия торговли с выручкой менее 800 млн рублей не будут иметь доминирующее положение

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/ Правительство РФ одобрило изменения в федеральный закон "О защите конкуренции", согласно которым положение юридического лица в сфере торговли не может быть признано доминирующим, если выручка за год не превышает 800 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Законопроектом предусматривается внесение изменений, в соответствии с которыми не может быть признано доминирующим положение хозяйствующего субъекта - юридического лица, учредителем которого являются одно физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или несколько физических лиц, если выручка от реализации товаров, а также работ или услуг за предшествующий календарный год такого хозяйствующего субъекта не превышает 800 млн рублей, отмечается в документе.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О защите конкуренции" и статью 1 федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и внести его в Госдуму в установленном порядке", - говорится в сообщении.