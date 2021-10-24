Бывшая сотрудница Facebook призвала компанию отказаться от планов по сквозному шифрованию

ЛОНДОН, 24 октября. /ТАСС/. Введение сквозного шифрования в сервисах компании Facebook приведет к тому, что онлайн-платформы будут использоваться иностранными спецслужбами в целях шпионажа. Соответствующей точкой зрения поделилась бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген в опубликованном в воскресенье интервью британской газете The Sunday Telegraph.

По ее словам, после запуска шифрования в приложении Messenger и социальной сети Instagram, которые принадлежат Facebook, компания лишится возможности отслеживать возможные "вредоносные операции представителей спецслужб". "Сквозное шифрование позволит Facebook устраниться [от модерирования контента] и послужит оправданием для бездействия", - сказала Хауген в преддверии запланированного на 25 октября выступления в британском парламенте в рамках дискуссий по законопроекту о безопасности в онлайн-среде.

В свою очередь представители Facebook сообщили, что разрабатываемые изменения направлены на обеспечение защиты конфиденциальных данных пользователей. "Сквозное шифрование как раз поможет нам гарантировать безопасность пользователей, в том числе огородить их от иностранного вмешательства и наблюдения, а также от хакеров и преступников. У нас будет возможность получать уведомления пользователей о подозрительных сообщениях, что поможет нам определять, идет ли речь о координированной атаке на наши сервисы", - указали в компании.

Ранее в октябре Хауген приняла участие в слушаниях по вопросу безопасности детей в интернете, которые состоялись в Сенате Конгресса США. Бывшая сотрудница Facebook заявила, что в компании знали о психологических проблемах, которые возникают у ряда подростков при пользовании ее соцсетями, особенно Instagram, однако не предпринимали меры, чтобы устранить вредоносный контент. Согласно Хауген, Facebook неактивно борется с разжигающими ненависть комментариями, поскольку данные публикации способствуют росту вовлеченности пользователей. Сам глава компании Марк Цукерберг назвал эти утверждения ложными.

Как подчеркивают британские СМИ, обвинения в адрес интернет-гиганта могут быть использованы законодателями различных стран для ужесточения регуляции его деятельности. Глава лондонской полиции Крессида Дик в сентябре отметила, что технологические компании, внедряющие в свои продукты сквозное шифрование, создают серьезные препятствия на пути борьбы с терроризмом. Кроме того, парламентарии в Соединенном Королевстве неоднократно призывали соцсети решительнее бороться с расистским и экстремистским контентом.