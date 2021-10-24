Власти Ставрополья планируют удвоить поддержку виноградарства в регионе

СТАВРОПОЛЬ, 24 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют вдвое увеличить господдержку виноградарства с 2022 года. Об этом в воскресенье сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"На Ставрополье увеличится господдержка виноградарства. <…> С 2022 года в два раза увеличится объем средств, выделяемых на господдержку для виноделов и виноградарей. Сегодня виноградарство - одна из перспективных отраслей в сельском хозяйстве, мы видим растущий интерес инвесторов. Поэтому в этом году заложено около 310 га виноградников - практически вдвое больше прошлого года", - написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров отметил, что общая площадь виноградных насаждений в крае составляет 5,1 тыс. га, из них в плодоносящем возрасте - 4,6 тыс. га. "По этому показателю, а также по валовому производству винограда Ставрополье входит в четверку регионов лидеров в России", - пояснил глава региона.

Поддержка производителей винограда в крае осуществляется в рамках краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края". В 2021 году объем господдержки виноградарей и виноделов в регионе составляет 95 млн рублей.