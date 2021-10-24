Мексика получила крупную партию российской вакцины от коронавируса

МЕХИКО, 24 октября. /ТАСС/. Партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" объемом более 700 тыс. доз доставлена в воскресенье в Мексику. Об этом говорится в заявлении Минздрава республики.

Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами. Это правда?

"В Мексику прибыла 21-я партия "Спутника V" объемом 729 тыс. доз", - указывается в тексте. К настоящему времени российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи передал латиноамериканской стране почти 12,63 млн доз препарата. Разрешение на экстренное использование "Спутника V" мексиканский регулятор выдал в начале февраля, его применение началось в конце того же месяца.

Полный курс вакцинации от коронавируса препаратами разных производителей прошли почти 53 млн взрослых жителей Мексики, еще около 17 млн получили первую дозу. Население республики составляет порядка 127,5 млн человек.

Ранее на этой неделе глава департамента Северной Америки МИД Мексики Роберто Веласко сообщил, что Мехико и Вашингтон обсуждают возможность допуска в США мексиканцев, привитых "Спутником V" и вакциной китайской компании CanSino.