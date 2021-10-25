В Туркмении ввели в эксплуатацию первый сегмент единой кольцевой энергосистемы

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП) между Ахалским и Балканским велаятами (областями) Туркмении введена в строй. Как сообщило в понедельник агентство TDH, запуск этого участка представляет собой первый шаг на пути к созданию единой кольцевой энергосистемы страны.

"В торжественной обстановке вводится в эксплуатацию новая линия электропередачи Ахал - Балкан, являющаяся первым этапом проекта создания в стране кольцевой энергетической системы", - приводит агентство слова президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, который участвовал в церемонии в дистанционном формате.

Отмечается, что главная цель кольцевой энергосистемы - "наращивание производства электроэнергии в стране и повышение надежности энергоснабжения внутренних потребителей за счет соединения энергосистем велаятов и Ашхабада в единое энергетическое кольцо". Объединить энергосистемы планируется "в обозримом будущем", что позволит "при необходимости перераспределять электроэнергию в нужном направлении и обеспечить оптимальную работу электросетей страны". Проект осуществляется госкорпорацией "Туркменэнерго" совместно с зарубежными компаниями, у которых было закуплено оборудование и материалы за счет кредитов Азиатского банка развития.

"Кольцевая структура даст возможность взаимного резервирования между энергосистемами велаятов и Ашхабада. Таким образом, энергетики смогут без ущерба для потребителей производить ремонт и модернизацию энергоблоков, электрических подстанций, линий электропередачи. Все это позволит не только стабильно обеспечивать электроэнергией местных потребителей - города и села страны, а также ежегодно вводимые в строй крупные индустриальные комплексы и многочисленные социальные объекты, - но и экспортировать ее излишки за рубеж, в первую очередь в соседние государства", - говорится в сообщении агентства.

В настоящее время между Ашхабадом и Марыйским, Лебапским и Дашогузским велаятами действуют ЛЭП, соединяющие энергетические системы этих регионов. "Продолжив в будущем строительно-монтажные работы по маршруту Балкан - Дашогуз (велаяты на западе и севере страны соответственно), мы завершим работу по объединению энергосистемы в единое кольцо. Таким образом, в любых погодных условиях все регионы страны будут надежно и бесперебойно обеспечены электроэнергией", - указал президент.