Международная выставка потребления пройдет в Хайкоу 25-28 ноября

ХАЙКОУ /Китай/, 25 октября. /ТАСС/. Международная выставка потребления товаров премиум-класса пройдет в городе Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) с 25 по 28 ноября. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" .

По его данным, мероприятие состоится в Хайнаньском международном выставочном центре. Как ожидается, в нем примут участие свыше 1 000 китайских и иностранных предприятий.

Как передает "Синьхуа", площадь выставки превысит 37 тыс. кв. м. Она будет поделена на семь ключевых зон. Среди них зона беспошлинной торговли и трансграничной электронной коммерции, товары из Гонконга, Тайваня, Макао, высококачественные товары отечественных производителей, товары повседневного спроса, ювелирные изделия, зона международной торговли, а также улица деликатесов и продуктов питания.

На полях выставки также будут организованы презентация инвестиционной политики города Хайкоу и Хайнаньский фестиваль международной электронной торговли.

Как передает Синьхуа, проведение выставки нацелено на привлечение инвестиций в Хайкоу, улучшение деловой среды города, а также содействие потреблению.

Власти Китая поставили задачу к 2025 году превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". В мае этого года в Хайкоу прошла первая Китайская международная выставка потребительских товаров. На ней было представлено более 2,5 тыс. брендов из 69 стран и регионов мира, в экспозиции приняли участие свыше 850 китайских и более 640 зарубежных компаний. По своим масштабам мероприятие стало самой крупной выставкой потребительских товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.