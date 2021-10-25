ВТБ начал прием заявок по возобновленной программе кредитования малого бизнеса ФОТ 3.0

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Банк ВТБ во всех регионах присутствия запустил предварительный прием заявок по возобновленной правительством программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. По ней с ноября по декабрь предприниматели смогут получить кредит по ставке 3% годовых, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе банка.

Льготные условия доступны предпринимателям и юридическим лицам из пострадавших отраслей, ранее получившим поддержку по программе ФОТ 2.0 (кредитование под 2% годовых) или включенным в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства после 1 июля 2020 года.

"Стратегическая задача ВТБ - постоянная поддержка среднего и малого бизнеса с учетом всех внешних факторов. Сейчас в связи с вынужденными ограничениями работы некоторым из отраслей потребуется адресная помощь, поэтому мы приветствуем инициативу правительства по повторному запуску госпрограммы ФОТ 3.0 и заранее приступаем к сбору заявок на льготные кредиты. В марте - июле этого года мы заключили по ней с предприятиями, которые нуждались в дополнительной поддержке из-за последствий пандемии, соглашения более чем на 13 млрд рублей. Ожидаем, что объем финансирования по возобновляемой программе превысит сумму, выданную клиентам в первом полугодии. ВТБ готов принимать заявки не только от своих клиентов, но и от предпринимателей, ранее оформивших кредиты по программам ФОТ 2.0 и ФОТ 3.0 в любом российском банке", - привели в пресс-службе слова заместителя президента - председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

Cумма кредита будет рассчитываться исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. На первые полгода клиент будет освобожден от уплаты процентов и основного долга.

Заемные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 предназначены для финансирования расходов, связанных с осуществлением любой предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам, уточнили в пресс-службе.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. А первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предложил возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых, а также ввести единовременные выплаты в объеме одного МРОТ на одного занятого.