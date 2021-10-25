СПБ биржа начала публиковать значения индекса на базе предпочтений частных инвесторов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. СПБ биржа в понедельник начала публиковать значения первого собственного индекса SPB100, основанного на уникальных данных о портфелях 1,4 млн частных инвесторов на СПБ бирже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы торговой площадки.

"В составе индекса 100 самых популярных акций в портфелях российских инвесторов: от "голубых фишек" американского рынка до "красных драконов" китайского, от традиционной до "зеленой" энергетики, от автопроизводителей Старого Света до модных стартапов "единорогов" Азии и Европы и многие другие отрасли и сферы экономики", - пояснили там.

Модельная историческая доходность индекса SPB100 составляет более 50% на интервале с октября 2020 года по октябрь 2021 года. Ребалансировка индекса будет проходить один раз в квартал (15 октября, 15 января, 15 апреля, 15 июля), значения индекса будут обновляться каждые 15 секунд с 10:00 до 23:00 мск 5 дней в неделю.

СПБ биржа - организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. По состоянию на 30 сентября 2021 года в обращении на организованных торгах "СПБ биржи" находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.