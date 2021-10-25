Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,75% годовых

НУР-СУЛТАН, 25 октября. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана решил повысить базовую ставку с 9,5% до 9,75% годовых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,75% годовых с процентным коридором плюс-минус 1 процентный пункт. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,75%", - говорится в сообщении.

13 сентября Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 9,5% годовых.