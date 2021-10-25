Проекты в сфере туризма и перевозок разработают для КЧР и Ингушетии

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил разработать проекты в сфере туризма и перевозок для Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале правительства России.

"Для Карачаево-Черкесии и Ингушетии разработают проекты в сфере туризма и перевозок. Такое поручение главам регионов и ведомствам дал вице-премьер Александр Новак по итогам совещания о разработке моделей экономического развития СКФО", - говорится в сообщении.

Кроме того, проработка моделей и новых крупных инвестпроектов будет продолжена Дагестаном, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Северной Осетией - Аланией, Чечней, Ингушетией и Ставропольским краем.

Новак заявил, что правительство продолжит поддерживать регионы Северного Кавказа, которые участвуют в создании собственных моделей экономического развития. "Важность таких проектов определяется, прежде всего, влиянием на качественные показатели жизни населения в регионах СКФО, на экономику и развитие бизнес-климата в субъектах", - приводятся в сообщении его слова.

В последние годы регионы Северо-Кавказского федерального округа уже демонстрируют позитивную динамику туристического потока. В частности, по итогам первых шести месяцев 2021 года турпоток в округ вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом "допандемийного" 2019 года. Речь идет, в частности, о горных курортах СКФО - "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария). Популярностью пользуются у туристов и другие территории Северного Кавказа - оздоровительные курорты КМВ, природные и исторические достопримечательности северо-кавказских республик.