Путин обсудит итоги работы ФТС с главой ведомства Булавиным

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент имеет в виду встретиться с Булавиным, с руководителем Федеральной таможенной службы, и обсудить итоги работы ведомства за истекший период, перспективные вопросы и так далее. То есть сверка часов", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин уже направил поздравление сотрудникам и ветеранам таможенных органов по случаю их профессионального праздника. Песков также отметил, что ФТС - это ведомство "чрезвычайно важное с точки зрения наполнения бюджета страны".

По словам пресс-секретаря президента, также в течение дня Путин проведет ряд международных телефонных разговоров, о чем пресс-служба Кремля проинформирует СМИ. Другие мероприятия в графике главы государства, запланированные на понедельник, будут носить непубличный характер.

Представитель Кремля также отметил, что "завтра рабочие встречи", но не стал конкретизировать планы.